İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3829
  • EURO
    8,7461
  • ALTIN
    461.911
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü ilan etmişlerdi! Petrol tankerlerine el koydular
Dünya

Terör örgütü ilan etmişlerdi! Petrol tankerlerine el koydular

ABD tarafından 'terör örgütü' ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği tespit edilen petrolleri taşıyan tanker gemilerine el konuldu.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 21:43 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 21:50
ABONE OL

Wall Street Journal gazetesinin, konuya ilişkin dün yetkililere dayandırarak verdiği haberin ardından ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu eylem, ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkiyatını engelledi." ifadesini kullandı.

Ortagus, "Bizim yaptırımlarımız nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile anlaşmadan kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısında, ele geçirilen 4 petrol tankeri gemisinin Houston'a getirildiğini duyurdu.

Wall Street Journal'ın, dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD savcılarının geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtığı belirtilmişti.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu kaydedilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.