Terör örgütü PKK, DEAŞ'lıların tutulduğu hapishaneye saldırdı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 00:13 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 00:13

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi çevresinde patlama sesleri duyuldu.

TSİ 21.00 sularında DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, YPG/PKK'lı teröristler gibi davranarak Sanayi Hapishanesine saldırı düzenledi.

Bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştiren grup, hapishane çevresinde YPG/PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Saldırının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DEAŞ üyesinin cezaevinden kaçtığını belirtti.

YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek gönderdi, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri de YPG/PKK'lı teröristlere, aydınlatma fişekleri atarak havadan destek verdi.

Çatışmaların devam ettiği olayda en az 3 YPG/PKK'lı terörist yaralandı.

Saldırı ve çatışmalar sonucu hapishane yakınındaki bir yakıt istasyonunda da yangın çıktı.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.