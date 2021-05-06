Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 07:47

Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde Peşmerge güçlerine saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge komutanı Behrem Arif Yasin, PKK'nın Sidekan'daki Peşmerge noktasına saldırdığını, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını söyledi.

Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge ölürken, bir Peşmerge de yaralanmıştı.