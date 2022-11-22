Terör örgütü PKK ile FETÖ yan yana! Pençe Kılıç Harekatı hazımsızlığı bunu da yaptırdı

İsveç'in başkentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik operasyonlarını protesto etmek için toplandı. Terör destekçisi ve Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh tarafından organize edilen protesto gösterisine, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de katıldı.

Fotoğraftaki: Kürdo Baksi

TERÖR YANDAŞLARI GÖTEBORG'DA DA PAÇAVRA AÇTI

Sabah'da yer alan habere göre, Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi. Öte yandan Göteborg'da yine PKK/YPG yandaşları Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

Fotoğraftaki: Bülent Keneş

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.