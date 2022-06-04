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Dünya

Terör örgütü PKK kaçacak delik arıyor... Türkiye korkusuyla bunu da yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızınız gelebiliriz' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyon terör örgütü PKK'da endişeye neden oldu. Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklamaya başladı.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
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Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.

- TEL RIFAT'TAKİ DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

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