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Dünya

Terör örgütü PKK Süleymaniye'de saldırdı! Barzani: Bedel ödeyecekler

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'nin Kelar ilçesindeki KDP sorumlusuna düzenlenen saldırının bedelini ödeyeceğini söyledi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK Süleymaniye'de saldırdı! Barzani: Bedel ödeyecekler
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KDP lideri Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, terör örgütü PKK'nın 15 Temmuz günü saldırıda bulunduğu KDP'nin Kelar ilçesi Sorumlusu Ekrem Salih ile telefonda görüştü.

Salih'in sağlığının iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Barzani, saldırıyı kınayarak, "(PKK) Terörist saldırının arkasında olan failler şüphesiz bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

IKBY Güvenlik Konseyi dün yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın son 3 yılda IKBY'de çok sayıda vatandaş ve güvenlik güçlerini hedef aldığını ve bir süredir suikastlar düzenlemeye çalıştığını belirtilerek, KDP sorumlusu Salih'e yönelik saldırıyı da terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

  • Mesut Barzani
  • Süleymaniye

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