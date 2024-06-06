İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2024 Perşembe / 30 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2273
  • EURO
    35,1613
  • ALTIN
    2448.27
  • BIST100
    10404.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi! Terör örgütü PKK Suriye'deki sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı
Dünya

Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi! Terör örgütü PKK Suriye'deki sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı

Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi, terör örgütü geri adım attı. Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği bölgedeki sözde seçimlerini ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi! Terör örgütü PKK Suriye'deki sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU SONUÇ VERDİ

Türkiye, ilk olarak 30 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. 2015 yılında kabul edilen BMGK'nın 2254 sayılı kararına karşı atılan "yerel seçim" adımını PYD/YPG ertelemek durumunda kaldı. Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim, yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024'e ertelendi. Türkiye itirazlarına devam etti ve gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı. Türkiye'nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde "yerel seçim" bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran'da yapılmama kararı alındı. Türkiye'nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG'nin seçim kararını protesto etti.

SÖZDE "YEREL SEÇİM" İÇİN DESTEK GÖREMEDİLER

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi. Türkiye'nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği, uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde "seçime" karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenlenecek "sözde" yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı. Planladıkları "yerel seçim" için ABD'nin de desteğini göremeyen PYD/YPG'de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG, sonunda seçimin "ertelenmesi" kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024'e ertelendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.