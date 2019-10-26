18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

Norveç'te Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi. PKK'lı teröristlerin gösteriden dönenlere saldırması sonucu 3 Türk yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi, terör örgütü PKK sempatizanlarının gösteriden dönenlere saldırması sonucu 3 Türk yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriye yüzlerce Türk vatandaşının yanı sıra Azerbaycanlılar, Irak Türkmenleri, Uygur Türkleri ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Gösteride Türkiye aleyhine başta Oslo olmak üzere Norveç'in çeşitli şehirlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG taraftarlarınca düzenlenen eylemler de protesto edildi.

Türk bayrağının yanı sıra Norveç bayraklarının da taşındığı gösteride "terörist PKK/YPG", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Gösteride harekatta şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Çorman'dan teşekkür

Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da gösteriye katılarak, hassasiyetleri ve Türkiye'ye verdikleri destekten ötürü katılımcılara teşekkür etti. 

Büyükelçi Çorman, günün birlik olma günü olduğunu, Norveç kanun ve nizamına uygun şekilde, Türkiye'nin haklılığının ülke kamuoyuna ispatlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Norveç'in, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin terörle mücadelesi konusundaki yanlış algısının değiştirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Çorman, Norveç Türk toplumumun, Norveç kamuoyuna gereken mesajı verdiğini ifade etti.

Çorman, Norveç polisinin aldığı önlemler çerçevesinde gösteriye katılanların güvenli şekilde alandan ayrılmalarını istedi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Lük de Norveçli Türklerin, her daim Türkiye'nin yanında durarak terörü lanetlediklerini ve teröre karşı tek vücut olduklarını vurguladı.

PKK'lılar gösteriden dönenlere saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, gösteriden dönen Türk gruba saldırdı.

Saldırıda 3 Türk yaralandı, bazı araçlarda hasar oluştu.

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Abyad'da terör saldırısı

Tel Abyad'da terör saldırısı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

Fenerbahçe-Konyaspor CANLI ANLATIM

Fenerbahçe-Konyaspor CANLI ANLATIM

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

Sular durulmuyor! Yer: Tahrir meydanı... Slogan: Halk rejimi devirmek istiyor

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

8 yıldır aranıyordu: 'Kırk surat' 140 kg esrarla yakalandı

Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü halde bulundu

Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü halde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA