Terör örgütü PKK yandaşları yine İsviçre Türk Toplumu Başkanı Yıldız'ın evine saldırdı

AA 18 Mart 2021 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 08:38

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin başkanı Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin sabaha karşı 01.26'da terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını ve saldırganların evin duvarına terör örgütünün ele başının ismini yazdığını belirtti.

Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde terör örgütü yandaşlarının 3 kişi olduğunu ve saldırganların yüzlerine kar maskesi taktığını aktaran Yıldız, sabah saatlerinde görüntülerin polise teslim edildiğini söyledi.

Yıldız, saldırganların evin park yerindeki iki aracın lastiklerini de patlattıklarını ifade etti.

- İSVİÇRE POLİSİNE "SALDIRGANLARI BULUN" ÇAĞRISI

Evinin son 2 yıldır PKK terör örgütü yandaşlarınca 5'inci kez saldırıya uğradığına dikkati çeken Yıldız, İsviçre polisine bir an evvel saldırganları bularak hak ettikleri cezaların verilmesi çağrısında bulundu.

Yıldız, "Bizim mal ve can güvenliğimiz İsviçre güvenlik güçlerinin işidir. Faillerin yakalanarak hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz." dedi.

İTT Başkanı Yıldız, 18 yıldır ofisinin de yer aldığı evden çocuklarının artan saldırılardan tedirgin olması nedeniyle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

PKK terör örgütü yandaşları en son 25 Kasım 2020'de gece saatlerinde Yıldız'ın evine saldırıda bulunmuştu.

Şeref Yıldız, Ağustos 2020'de İTT başkanlığına seçilmişti.