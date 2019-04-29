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Terör örgütü PKK yandaşlarından Uluslararası Af Örgütüne saldırı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Londra ofisinin terör örgütü PKK yandaşlarınca zor kullanılarak işgal edildiğini açıkladı.

  • AA
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Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, cuma gecesi meydana gelen olayda yaklaşık 40 kişilik grubun Londra'daki ofislerine zor kullanarak girdiği bildirildi.

Terör örgütü yandaşlarının, bir güvenlik görevlisini itip yere düşürdüğü ve ezildiği belirtilen açıklamada, olay yerine çağrılan polisin işgalcileri güç kullanarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Terör örgütü yandaşları geçen hafta TRT World'ün Londra merkezini de işgal girişiminde bulunmuştu. Bina girişinde güvenliği aşamayan örgüt yandaşları, lobiyi kısa süre işgal etmiş, olay yerine gelen polis tarafından binadan çıkarılmıştı.

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor.

İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor.

Örgüt üyeleri 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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