Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki oyunu bozuldu! Ankara: Yetmez iptal şart

Terör örgütü PKK/PYD, daha önce 30 Mayıs'ta yapacağını duyurduğu ancak 11 Haziran'a çektiği gayrimeşru seçimi, bu kez Ağustos 2024'e erteledi. MSB kaynakları, "Gerekli uyarılar yapıldı. Sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir" açıklaması yaptı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel tüm bu gelişmelerle ilgili edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Terör örgütü PKK/PYD, 2011'den bu yana iç savaş yaşanan Suriye'de ABD desteğinde kendine alan açmak için çeşitli yöntemler izliyor. Belli bir bölgedeki farklı etnik ve dini yapıları göçe zorluyor, en ağır şiddet yöntemlerine kadar her yolu deniyor. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında her seferinde hüsrana uğrayan terör örgütü, bu sefer sözde seçim yaparak özellikle uluslararası kamuoyunun gözünde olumlu bir imaj çizmeye çalıştı. Ancak bu da tutmadı.

İLK GİRİŞİM 2017'DE

Üniter bir devlet yapısına sahip Suriye'de, fiili bir özerk yapı kuran terör örgütü ilk önce 2017'de yerel seçim yapmaya kalktı. Türkiye, başta ABD olmak üzere ilgili tüm aktörler nezdinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Muhataplara, söz konusu seçimlerin gayrimeşru olduğu, bu seçimlere meşruiyet kazandıracak hiçbir adımın atılmaması net bir ifadeyle anlatıldı.

'GÖZLEMCİ GÖNDERMEYİN'

Türkiye, tüm diplomatik temaslarında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Bu nedenle de sözde seçimlere uluslararası kuruluşların gözlemci atamamasını istedi. Ayrıca gayrimeşru girişimin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan 2254 sayılı BMGK Kararına aykırı olduğu özellikle belirtildi. Bölge halkının oldubitti ile yapılmak istenen seçimleri boykot ettiği de düşünüldüğünde, olası bir seçimin bölgenin istikrarsızlığını daha da artıracağı anlatıldı. Sözde seçimlerin istikrarı zedeleyici, meşruiyetten yoksun ve Suriye'de toplumsal uzlaşı ve siyasi çözüm perspektifine zarar verici niteliği bölgedeki tüm aktörlerle paylaşıldı.

UYARILAR SONUÇ VERİYOR

Türkiye'nin girişimleri sonrasında başta ABD, Suriye'de yapılacak her seçimin 2254 sayılı BMGK kararında belirtildiği üzere adil, özgür, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini, Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut durumun seçimlerin bu şekilde düzenlenmesine müsait olmadığını ve bu hususun bölgedeki çeşitli aktörlerle paylaşıldığını duyurdu.

'GEREKLİ UYARILAR YAPILDI'

Terör örgütü önce 30 Mayıs, ardından 11 Haziran şimdi de ağustosa ertelediği sözde seçimleri tümden iptal edinceye kadar Türkiye'nin yoğun markajıyla karşı karşıya kalacak. Bu kararlılığı hem diplomatik hem de askeri kaynaklar açık bir biçimde veriyor.

MSB kaynakları, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

SURİYELİ KÜRTLER TEPKİLİ

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyindeki seçimleri Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapmayı planlıyor. Terör örgütü öncelikle Suriye'de 'özerk statü' elde etmek, ardından ise 'bağımsız bir devlet kurma' hayalleri kuruyor. Ancak bu hayaller Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) gibi örgütlerce bile paylaşılmıyor. Seçimlere ilk boykot kararı onlardan geldi.

Suriye'deki aşiretler YPG'nin sözde seçim planına tepki gösteriyor.