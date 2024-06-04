Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği topraklarda yapmayı planladığı sözde yerel seçimlere, uzun süredir baskı ve gözdağı vererek faaliyetlerini engellediği Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) tepki gösteriyor.

Sözde yerel seçimleri boykot eden ENSK'nin temsilcilerinden Abdullah Keddo, AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kısa süre önce ENKS bürolarına saldırılar düzenleyip yaktığını hatırlatan Keddo, bölgede başta Suriye Ulusal Muhalefeti'nin parçası olan ENKS'ye bağlı gazeteciler olmak üzere önemli isimlerin, müzik ve tiyatro gruplarındaki çocukların bile tutuklanıp kaçırıldığını söyledi.

Keddo, "PYD ve PKK, sistemlerine mensup olanlar dışında bölgedeki toplum bileşenlerinin ne Kürtlerin ne de Arapların katılımını kabul ediyor. Bu da seçimleri meşruiyet kazanmak için yaptıklarını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

- "BÖLGEDE KITLIK YAŞANIYOR VE PROTESTOLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"



Keddo, terör örgütünün bölgede kurmaya çalıştığı sistemin politikalarının reddedildiğini, bu politikaların kıtlığa sebep olduğunu ve çiftçilerin bu duruma karşı yoğun protestolar düzenlediğini dile getirdi.

Sözde yerel seçimlere halkın karşı çıktığını, yöre halkının seçmen kartı alıp seçime katılacağının işaretini vermediği sürece ekmek ve tüp gaz alamamakla tehdit edildiğini aktaran Keddo, "Bölgede kıtlık yaşanıyor ve gösteriler, protestolar, retler tüm hızıyla sürüyor, çiftçiler tutuklanıyor." dedi.

- "ENKS'NİN BOYKOT ETME NEDENİ, BU SEÇİMLERİN YALNIZCA PYD'NİN SEÇİMLERİ OLMASI"



Sözde özerk yönetimi tanımadıklarını belirten Keddo, "Özerk yönetimi tanımıyoruz. ENKS'nin kadroları ve üyeleri, onların mahkemelerinde bile özerk yönetimi tanımayı reddetti. Seçimlerini kesinlikle tanımıyoruz ve elbette reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Keddo, terör örgütünün ekonomik, askeri ve siyasi gücü tamamen elinde tutmak istediğini, ENKS'nin ise bunu reddettiğini ve güç paylaşımına Suriyeli tüm bileşenlerin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

ENKS'nin sözde seçimleri boykot etmesinin sebebine ilişkin Keddo, şunları söyledi:

"ENKS'nin boykot etme nedeni, bu seçimlerin yalnızca PYD'nin seçimleri olması ve otoritesinin bizi temsil etmemesidir. Bu planı tanımadığımızı söylemiştim, karar verme mekanizmasının dışındayken onlara bu şekilde meşruiyet kazandırmamız mantıksız. Elbette seçimleri reddediyoruz ve bu seçimleri yapanı, denetleyenleri tanımayı reddediyoruz. Bu seçimler, sonucu önceden belli olan rejim seçimlerine çok benziyor."

Keddo, bölgede kötü eğitim sistemiyle çocuklara bir müfredatın dayatıldığını ve insanların zorunlu askerliğe mecbur edildiğine dikkati çekti.

- "TEK TARAFIN ELDE TUTTUĞU BU YÖNTEMİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"



Küçük bir köy düzeyinde dahi olsa, oradaki halkın tüm bileşenlerinin görüşünün alınması gerektiğinin altını çizen Keddo, şöyle devam etti:

"Tek tarafın elde tuttuğu bu yöntemi kesinlikle reddediyoruz. Suriye halkının, toprak bütünlüğüne sahip Suriye ulusal temelinden kaynaklanmayan tüm bu otoriteleri reddedeceğini düşünüyorum. Kürtler, Süryaniler, Türkmenler, Araplar ve tüm bileşenler, Suriye'nin bütünlüğü düşüncesine sahiptir. Dolayısıyla Suriye toprağının ve halkının birliğinden endişe duyulmamaktadır.

Elbette şu anda Cenevre Konferansı ve ekleri, özellikle de BM'nin 2254 ve 2118 sayılı kararları, geçici hükümet, seçimler, anayasa ve Suriye'deki duruma çözüm geliştirmek için oy birliğiyle kabul edilen temel kararlardır. Özellikle ENKS'ye yönelik bir ihlal ve zulüm durumu var. Tüm bileşenlere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır, özellikle Kürt bileşenlere ve ENKS'ye. Zaten (sözde) seçimler başarısızlığa mahkum. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız da biliyor."