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Terör örgütü PKK/PYD paravanı SDG'nin teslim ettiği şahıslar DEAŞ üyesi çıkmadı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi zanlılarından 8’inin terör örgütüne üye olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

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Irak Yüksek Yargısı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat’taki Kerh mahkemesinin SDG’nin Irak’a teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyelerinden 15 yaşın altındaki 8 kişinin serbest bırakılmalarına karar verdiği belirtildi.

Serbest bırakılan zanlıların terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu çocukların aileleriyle birlikte Irak’tan Suriye’ye geçmek zorunda kaldıkları belirtilerek, “Irak yargısı babalarının işlediği terör suçlarından dolayı bu çocukları sorumlu tutmuyor” ifadelerine yer verildi.

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