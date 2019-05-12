Terör örgütü PKK/PYD paravanı SDG'nin teslim ettiği şahıslar DEAŞ üyesi çıkmadı Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi zanlılarından 8’inin terör örgütüne üye olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.