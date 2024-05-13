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Dünya

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Tokyo'dan

Japonya, terör örgütü PKK'nın uzantılarının malvarlıklarını dondurma kararı aldı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, terör örgütüne karşı Türkiye ile birlikte mücadele edileceğini belirtti.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Tokyo'dan
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Japonya Meclisi, PKK'nın izlenmesine karar vererek ülkedeki PKK varlıklarını donduran yasayı onayladı.

Kürt-Japon Kültür Derneği adı altında terör faaliyetlerini sürdüren PKK sempatizanları, Japon halkını rahatsız etti. Japonya'daki Nevruz etkinliklerini PKK şovuna çeviren PKK yandaşları, "Tımarhaneye gidin" ve "Japonlara ölüm" sloganlarıyla tehditler savurdu. PKK'nın ülkedeki terör faaliyetlerinin Japon gazetecilerce deşifre edilmesinin ardından hükümet harekete geçti. Gazeteci Ishii Takaaki, Japon Meclisi'nin PKK konusunu gündeme aldığını belirterek, 8 Mayıs'ta PKK'nın varlıklarını donduran yasanın onayladığını duyurdu.

Türk dostu gazeteci Ishii Takaaki, gelişmeleri sosyal medyadan duyurdu.

İZLENMESİ GEREKİYOR

Gazeteci Takaaki, "Japon Meclisi'nde PKK meselesi ele alındı. Japonya'da yaşayan PKK yandışlarının Nevruz bayramında PKK'yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ortaya çıktı. Japon hükümeti de, PKK'nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, PKK'nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK'nın faaliyetlerini durduralım." ifadelerini kullandı.

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