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Dünya

Terör örgütü PKK'ya karşı iş birliği çağrısı! Türkiye'nin güvenliğini hedef alıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, terör örgütü PKK'nın her iki komşu ülke Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığını belirtti.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 21:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:02
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ITC milletvekili Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki varlığının Irak'ın egemenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Muhammed, PKK mensuplarının Irak topraklarındaki varlığının, Türkiye'yi, kendi sınır güvenliği ve istikrarını korumak amacıyla buraya müdahale etmek zorunda bıraktığına dikkati çekti.

PKK'nın, Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığına vurgu yapan Muhammed, iki komşu ülkenin güvenlik iş birliğiyle terör örgütünün varlığına son vermesi temennisinde bulundu.

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