Suriye'nin kuzeyinde beşinci harekat için hazırlıklar sürerken, terör örgütü PKK/YPG'yi telaş sardı. Örgüt Deyrizor'da kurduğu sözde Askeri Meclis'ten operasyonun hedefindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a gönderilmek üzere 2 bin silahlı eleman istedi. Deyrizor'un kuzeyindeki Sur kasabası ve Rakka'da sözde Deyrizor Askeri Meclisi Genel Komutanı Ahmed Ebu Hewla ile görüşen PKK/YPG elebaşları, Hewla'yı ikna edemedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Sözde askeri meclis üyeleri PKK elebaşlarına "Israr ederseniz askeri meclisten ayrılırız" tehdidinde bulundu.

KARŞI KARŞIYA GELMEYİZ

Sözde askeri meclisin silahlı gücünü, büyük oranda bölgedeki en büyük iki aşiret olan Akidet ve Baggara mensupları oluşturuyor. PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle yakınlaşmasından rahatsız olan aşiretler, aynı zamanda olası savaşta milli orduda yer alacak akrabalarıyla karşı karşıya gelmek istemiyor. Sadece Bekir aşiretine ait 2 konseyin terör örgütüyle işbirliği yaptığı, birliklere katılmayı kabul edenlerin sayısının ise 60'ı geçmediği belirtildi.

FİRAR EDİYORLAR

Örgütün sözde Deyrizor Askeri Meclisi'nden onlarca üyeyi görevden aldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar da özellikle Rakka ve Halep kırsalındaki birliklerden onlarca üyenin firar ettiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyindeki terör yönetimi, Türkiye'nin bölgeye operasyon hazırlığı nedeniyle işgali altındaki bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

SURİYE'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara devam ediyor. Terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 4 terörist daha dün etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele yurt içinde de kararlılıkla sürüyor. Tunceli kırsalında yürütülen Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında arazideki aramalarda PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi. PKK inine giren Mehmetçik, 1 Bixi makineli tüfek ve bu silaha ait 297 mühimmat buldu. Ardından PKK sığınağı imha edildi.