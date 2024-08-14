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Dünya

Terör örgütü PKK'ya seslendi: Bölgeyi terk edin!

Irak'ta Duhok Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'yı kastederek, silahlı grupların bölgeyi terk etmesini istedi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya seslendi: Bölgeyi terk edin!
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Duhok'un Amediye ilçesinde yapımı devam projeleri inceleyen Vali Tatar, burada açıklamalarda bulundu.

Tatar, silahlı grupların bölgeye zararının tazmin dahi edilemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"IKBY'de 1991'deki mücadeleden sonra elde ettiğimiz kazanımları yaşayamıyoruz çünkü bazı silahlı gruplar buna engel oluyor.

Buradaki silahlı gruplar bölgemizi terk etmediği sürece zarar ve ziyanımız hiçbir şekilde tazmin edilemez. Bizim tavrımız bellidir ve tekrar ediyoruz; silahlı gruplar bölgemizi terk etsin. Çünkü yürüttükleri savaşın hiçbir manası yoktur."

  • Irakta Duhok Valisi Ali Tatar
  • terör örgütü

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