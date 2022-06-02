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Dünya

Terör örgütü PKK'yı besleyen ABD sınır ötesi operasyondan rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir askeri harekatın başlatılacağını duyurmuştu. Söz konusu karar, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen ABD'yi rahatsız etti.

2 Haziran 2022 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi askeri harekatın sinyalini vermişti. Konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SINIR ÖTESİ OPERASYON SİNYALİ ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu karar, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen ABD'yi rahatsız etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız." dedi.

Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, "Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz." diye konuştu.

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