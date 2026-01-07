Terör örgütü PKK/YPG bozguna uğrayacak! Şam yönetimi duyurdu: Operasyon başlıyor

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.

HALEP'TEKİ SON ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.