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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ülkelerine dönen Suriyelilerden Kürt kökenli olmayanların girişini engelledi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, oturum izni biten ve IKBY'den Simalka Sınır Kapısı üzerinden Haseke iline dönmeye çalışan Suriyelilerden Kürt kökenli olmayanlar, terör örgütü tarafından engellendi.

PKK/YPG'li teröristler, sadece Avrupa ya da Körfez ülkelerinde geçerli oturum izni bulunanlar ya da işgal ettiği alanlarda kefili olanların geçişine izin verirken, diğerlerini Irak tarafına geri gönderdi.

Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, olaya ilişkin dün X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Irak ve IKBY'de yaşayan ve ana vatanlarına dönmek isteyen tüm Suriyelileri, devlet tarafından tamamen kontrol edilen resmi ve tek sınır kapısı olan el-Bukemal Sınır Kapısı'na yönelmeye davet ettiğini duyurdu.

Alluş, Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel Kurumu olarak, geri dönmek isteyenleri karşılamaya ve gerekli tüm hizmet ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

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