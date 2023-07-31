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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG SMO noktasını hedef aldı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'in güneydoğusunda, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) mevzisine düzenlediği ısı güdümlü füze saldırısında 2 SMO mensubu hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG SMO noktasını hedef aldı
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Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini 7 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG'li teröristler, Afrin'in Basufan köyü yakınlarında SMO'ya ait bir noktayı ısı güdümlü füzeyle hedef aldı.

Saldırıda 2 SMO mensubu yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 SMO mensubu da tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK/YPG, zaman zaman Tel Rıfat ve çevresinden, ABD yapımı füzelerle askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlerle cephe hatlarına saldırılar düzenliyor.

TEL RIFAT'TA SON DURUM

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimlerini ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

  • terör saldırısı
  • Afrin
  • Suriye Milli Ordusu

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