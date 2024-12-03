Terör örgütü PKK/YPG'den Cerablus'a roketli saldırı: 2 kişi hayatını keybetti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler Cerablus'u roketle hedef aldı.
Saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.