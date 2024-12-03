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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den Cerablus'a roketli saldırı: 2 kişi hayatını keybetti

Terör örgütü PKK/YPG'nin, muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesine roketle saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA3 Aralık 2024 Salı 19:16 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'den Cerablus'a roketli saldırı: 2 kişi hayatını keybetti
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler Cerablus'u roketle hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Suriyeli muhalifler İsrail'i panikletti

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

PKK/YPG'liler ABD zırhıyla kaçırıldı

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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