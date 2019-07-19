Terör örgütü PKK/YPG'den mülteci kadınlara şantaj!

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, YPG/PKK, Haseke’de bulunan Al-Hol kampında yaşayan kadınların kamptan çıkabilmesi için formalite evlilik yapmasını ve belirli bir meblağ ödemesini şart koşuyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kadınlar, kampta Suriyeli kadınların terör örgütü militanları ile evliliklerinde artış yaşandığını ve kadınların 1 milyon Suriye Lirası'na varan miktarlarda para ödemek zorunda bırakıldığını söylüyor. Kamptan çıkmayı başaran kadınlar, terör örgütü militanlarının kadınlara şantaj yaparak onları kullandığını ifade ediyor. Militanlar, kadınlardan para aldıktan sonra boşanmayı reddediyor.

İŞGALE KARŞI NÖBET

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK kamplarında yaşayan binlerce kadının kamptan çıkabilmek için örgüt militanlarına binlerce dolar ödediği biliniyordu. Yerel kaynaklar, terör örgütünün evlerinden edilmiş binlerce mülteciden yararlandığını, bu yüzden de sorunlarını çözmek istemediğini belirtiyor. Bölgede etkin Arap aşiretleri, birçok defa örgüte karşı protesto gösterileri düzenledi. YPG/PKK, birçok bölgede de halkın tarlalarını yakıyor. Örgütün işgali altında olan bazı bölgelerde halk, örgüt militanlarının sabotajlarına karşı nöbet tutuyor.

Her biri savaş suçu kapsamında

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle bölgede saldırılarını artıran terör örgütü, DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede yaşayan sivilleri hedef alıyor. Bölgede DEAŞ terör örgütünün ardından YPG/PKK terör örgütüyle karşılaşan halk, örgütle arasına mesafe koyarken, terör örgütü bölgede gençleri “zorunlu askerlik” adı altında silah altına alıyor. Köylerden kaçırılan çocuklar da zorla silah altına alınarak savaş suçu işleniyor.

(Akşam)