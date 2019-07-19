29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6494
  • 6,3628
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den mülteci kadınlara şantaj!

Suriye’de Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, bölgede çocuk kaçırma, zorla silah altına alma ve tarlaları yakma gibi insanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Suriye’de Fırat’ın doğusunu işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK, bölgede bulunan mülteci kamplarından çıkmak isteyen kadınları evlenmeye ve büyük miktarlarda para vermeye zorluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, YPG/PKK, Haseke’de bulunan Al-Hol kampında yaşayan kadınların kamptan çıkabilmesi için formalite evlilik yapmasını ve belirli bir meblağ ödemesini şart koşuyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kadınlar, kampta Suriyeli kadınların terör örgütü militanları ile evliliklerinde artış yaşandığını ve kadınların 1 milyon Suriye Lirası'na varan miktarlarda para ödemek zorunda bırakıldığını söylüyor. Kamptan çıkmayı başaran kadınlar, terör örgütü militanlarının kadınlara şantaj yaparak onları kullandığını ifade ediyor. Militanlar, kadınlardan para aldıktan sonra boşanmayı reddediyor.
 
İŞGALE KARŞI NÖBET 
 
Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK kamplarında yaşayan binlerce kadının kamptan çıkabilmek için örgüt militanlarına binlerce dolar ödediği biliniyordu. Yerel kaynaklar, terör örgütünün evlerinden edilmiş binlerce mülteciden yararlandığını, bu yüzden de sorunlarını çözmek istemediğini belirtiyor. Bölgede etkin Arap aşiretleri, birçok defa örgüte karşı protesto gösterileri düzenledi. YPG/PKK, birçok bölgede de halkın tarlalarını yakıyor. Örgütün işgali altında olan bazı bölgelerde halk, örgüt militanlarının sabotajlarına karşı nöbet tutuyor. 
 
Her biri savaş suçu kapsamında
 
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle bölgede saldırılarını artıran terör örgütü, DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede yaşayan sivilleri hedef alıyor. Bölgede DEAŞ terör örgütünün ardından YPG/PKK terör örgütüyle karşılaşan halk, örgütle arasına mesafe koyarken, terör örgütü bölgede gençleri “zorunlu askerlik” adı altında silah altına alıyor. Köylerden kaçırılan çocuklar da zorla silah altına alınarak savaş suçu işleniyor.
 
(Akşam)

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Partili belediyelere ‘siyaset’ ve ‘hizmet’ eğitimi 

AK Partili belediyelere ‘siyaset’ ve ‘hizmet’ eğitimi 

Samatta’da fark 1 milyon euro

Samatta’da fark 1 milyon euro

Türk mühendislerden Romanya’ya akıllı fabrika

Türk mühendislerden Romanya’ya akıllı fabrika

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Terör örgütü PKK bozguna uğradı

Terör örgütü PKK bozguna uğradı

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

İş arayana 900 lira destek

İş arayana 900 lira destek

Kaptan Aybike'den iş adamına şantaj!

Kaptan Aybike'den iş adamına şantaj!
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

Süper Lig'de forma giymiş yıldız futbolcular

Süper Lig'de forma giymiş yıldız futbolcular

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler

Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA