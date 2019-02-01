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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani: DEAŞ Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlardan yararlanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlardan çıkar sağladığını söyledi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Erbil ve Bağdat ilişkilerine değindi.
 
DEAŞ'ın bölgedeki varlığına dair Barzani, "DEAŞ Erbil-Bağdat sorunlarından yararlanmaya çalışıyor. Bu nedenle Bağdat-Erbil iş birliğinin güçlendirilmesi ve tüm sorunların çözülmesini önemli buluyoruz." dedi.
 
IKBY Başbakanı Barzani, DEAŞ'ın Irak'ta özellikle tartışmalı bölgelerde ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerde önlem alınmazsa daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.
 
Örgütün Irak ve Suriye'de birçok bölgeyi yıkıma uğrattığını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:
 
"Şu anda DEAŞ tehdidinde azalma olsa da tamamen yok olmadı. Onun için uluslararası koalisyon ile uluslararası toplumun ciddi bir şekilde bu tehdide karşı önlem alması gerekir."
 
Barzani, ayrıca Bağdat-Erbil arasında son zamanlarda olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ifade ederek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin sorunların çözümüne yönelik yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

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