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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den sivillere roketli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep kentinin Münbiç ilçesine bağlı bir köyün yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi.

AA21 Ocak 2025 Salı 23:26 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'den sivillere roketli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, roket saldırısı Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde konuşlu terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldı.

Münbiç'in Arş köyünün yerleşim yerine düzenlenen roket saldırısında, sivillerin bulunduğu bir ev hedef alındı.

Saldırıda aynı aileden 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

ON BİNLERCE SİVİLİN YAŞADIĞI YERLEŞİM ALANLARINI HEDEF ALIYORLAR

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresine düzenlediği saldırılarda on binlerce sivilin yaşadığı yerleşim alanlarını hedef alıyor.

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılarını sürdürüyor.

Teröristlerin ağır silahlarla yaptıkları saldırılar, Tişrin Barajı'nın batı yakasında yer alan 10 köydeki yaklaşık 50 bin sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

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