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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den SMO'ya pusu: 6 ölü

Terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurdu. Çıkan çatışmada 6 SMO unsuru öldürüldü.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'den SMO'ya pusu: 6 ölü
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Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.

Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak bölgede arama tarama çalışmaları yürüten SMO unsurlarına pusu kurdu.

Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi.

6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı.

Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.

  • PKK saldırısı
  • Suriye Milli Ordusu
  • Deyr Hafır

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