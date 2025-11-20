İSTANBUL 24°C / 14°C
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de saldırı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ili kırsalında Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Suriye'deki PKK/YPG'nin saldırısında iki Suriye askeri hayatını kaybetti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, PKK/YPG'nin bu sabah erken saatlerde Rakka kırsalındaki Madan bölgesinde konuşlu Suriye ordusuna saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

Haberde, Suriye Savunma Bakanlığının, "Güçlerimiz ateş kaynaklarına karşılık vererek doğrudan bir karşı saldırı düzenledi, bu saldırı sonucunda mevziler yeniden kontrol altına alındı ve saldırgan güçler bölgeden uzaklaştırıldı." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

  • suriye
  • terör örgütü
  • çatışma

