İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6814
  • EURO
    45,7397
  • ALTIN
    4275.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuk istismarı raporlandı: 286 kişi zorla silahlı altına alındı
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuk istismarı raporlandı: 286 kişi zorla silahlı altına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG geçen yıl 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını ortaya koydu.

AA20 Haziran 2025 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuk istismarı raporlandı: 286 kişi zorla silahlı altına alındı
ABONE OL

AA muhabiri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2024 yılı verilerini içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporundan Suriye ve Irak'taki terör örgütlerinin çocuklara yönelik kayıtlarını derledi.

40 sayfalık raporda Suriye'de başta "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile bağlı unsular ve DEAŞ olmak üzere 527 çocuğun değişik gruplar tarafından silahlı kadrolara katıldığı bildirildi.

Raporda, BM'nin Suriye'de sadece terör örgütü PKK/YPG ve bağlı unsurlar tarafından toplam 286 çocuğun zorla silahlı kadroya alınarak kullanıldığını doğruladığı kaydedildi.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalar, 2024'te 110 çocuğun ölümünden ya da sakat bırakılmasından, 10 çocuğun da zorla kaçırılmasından sorumlu tutularak teröristlerin 23 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandığı ifade edildi.

Suriye'de 2024 sonu itibarıyla yabancı olanlar da dahil yaklaşık 1000 çocuğun DEAŞ başta olmak üzere silahlı gruplarla bağı nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları şüphesiyle yaklaşık 25 bin çocuğun da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşadığına işaret edildi.

Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü HPG/PKK unsurlarının da 7 çocuğu silahlı kadrolarına kattığı, 6 çocuğu da bu amaçla kaçırdığı BM raporuna yansıdı.

- ⁠GUTERRES'TEN ÇOCUKLARIN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Raporda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, çocukların zorla silahlı kadroya alınmasına ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Suriye'de çocuklara yönelik yüksek sayıdaki ağır ihlallerin endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, bütün taraflara uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uymaları çağrısında bulundu.

Guterres, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını, akabinde entegrasyonları için yetkililerden BM ile koordineli şekilde gerekli programların uygulanmasını talep etti.

Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleri HPG/PKK ve DEAŞ'a da seslenen Guterres, "HPG/PKK ve DEAŞ tarafından devam eden çocukların silah altına alınarak kullanılması konusunda endişeliyim ve tüm taraflara bunlara son vererek çocukları serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.