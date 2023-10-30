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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'ye başkaldırı! Deyrizor'lu kadınlar isyan bayrağını çekti

Suriye'nin doğusunda Deyrizor ilinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde yaşayan kadınlar, ABD destekli örgütün gençleri alıkoymasını ve sivillerin evlerine el koyarak buraları terör eylemlerinin planlama merkezi olarak kullanmasını protesto etti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'ye başkaldırı! Deyrizor'lu kadınlar isyan bayrağını çekti
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Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyrizor'un Ebu Hamam köyündeki kadınlar, örgüt karşıtı protesto düzenledi.

Örgütün işgalindeki bölgelerde gençlerin alıkonulmasını ve sivillerin evlerini terör eylemlerinin planlama merkezi olarak kullanmasını protesto eden kadınlar, PKK/YPG'nin sivilleri alıkoymasına son vermesini isteyerek lastik yaktı.

Ebu Hamam köyünün girişini lastik yakarak kapatan kadınlar, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerine seslenerek, "Koalisyondan (PKK/YPG'nin) alıkoyduğu sivilleri serbest bıraktırmasını istiyoruz." şeklinde sloganı attı.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

  • PKK/YPG protestosu
  • Deyrizor
  • ABD destekli terör örgütü

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