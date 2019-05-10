18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1273
  • 6,8832
  • 253.006
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/YPG’ye isyan ABD’yi korkuttu

SURİYE’NİN Deyrizor kentinde Arap aşiretleri öncülüğünde ABD’nin bölgedeki maşası terör örgütü YPG/PKK işgaline karşı isyan sürüyor. Bir haftadır devam eden ve teröristlerin kentten gitmesinin talep edildiği gösteriler ilk kez Amerikan basınında da yer buldu.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Washington Post gazetesi, Deyrizor’daki protestoların şu anda sınırlı büyüklükte olduğunu fakat Başkan Donald Trump’ın ülkesinin Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde ABD ve bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı. 

‘İŞGALE HAYIR’ PANKARTI 

Bazı protestocuların YPG/ PKK’nın hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle Esad rejimine petrol sattığından şikayetçi olduğunu aktaran gazete, “Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, protestocuların pankartlarına ‘İşgale hayır’ mesajı yazdığı görülüyor. Arapların talepleri arasında YPG’nin tutukladığı kişilerin serbest bırakılması, zorunlu askerlik uygulamasını sonlandırması ile elektrik ve yakıt hizmetlerinin iyileştirilmesi bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TÜRGEV’e çirkin saldırı

TÜRGEV’e çirkin saldırı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA