Terör örgütü PKK/YPG’ye isyan ABD’yi korkuttu

Washington Post gazetesi, Deyrizor’daki protestoların şu anda sınırlı büyüklükte olduğunu fakat Başkan Donald Trump’ın ülkesinin Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde ABD ve bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı.

‘İŞGALE HAYIR’ PANKARTI

Bazı protestocuların YPG/ PKK’nın hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle Esad rejimine petrol sattığından şikayetçi olduğunu aktaran gazete, “Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, protestocuların pankartlarına ‘İşgale hayır’ mesajı yazdığı görülüyor. Arapların talepleri arasında YPG’nin tutukladığı kişilerin serbest bırakılması, zorunlu askerlik uygulamasını sonlandırması ile elektrik ve yakıt hizmetlerinin iyileştirilmesi bulunuyor” ifadelerine yer verildi.