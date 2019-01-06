Terör örgütü PYD/YPG Esed'le pazarlık masasında

Türkiye, Suriye'deki terör örgütü yuvalanmalarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisi eklemek üzere sınıra çok sayıda asker ve silah gönderdi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizleme yönündeki kararlılığı teröristleri panikletti.

ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki güçlerini çekeceğini açıklaması ile birlikte bölgede katil Esed rejimi ile görüşmeleri artıran terör örgütü, Münbiç ve Deyr ez-Zor'da Esed güçleri ile özerklik karşılığında bir anlaşmaya varmanın yollarını arıyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin dünya kamuoyuna sunulan paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşlarından Redur Halil, Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge için rejim ile anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan Halil, Münbiç üzerinde yeni bir formül üzerinde çalışıldığını ve burada bir anlaşmaya varıldığı takdirde Deyr ez-Zor gibi diğer bölgeler için de benzer bir çalışma için rejim ile görüştüklerini söyledi.

''Rusya garantör olsun''

ABD'nin yalnız bırakma kararı aldığı teröristler, Esed rejimi ile anlaşmak için Rusya'nın garantör olmasını istiyor.

Moskova'nın garantörlüğünde rejim ile anlaşabileceklerini söyleyen terörist Halil, özerklik konusunda anlaşmaya varılması halinde ellerindeki bütün toprakları katil rejime bırakacaklarını söyledi.

Esed'e gizli teklif

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan PKK/YPG elebaşı Sipan Hemo, Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmek için Esed rejimine çağrıda bulunmuştu.

Zeytin Dalı Harekat'ını örnek gösteren Hemo, yine benzer bir operasyona karşı diktatör Esed'le anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

SDG'li Halil YPG'li teröristlerin elebaşı Hemo'nun, Esed rejimine gizli bir teklifte bulunduğunu da doğrular nitelikte konuştu.

Batı'nın iki yüzlülüğü

Bölge halkından çocuk yaştakileri zorla silah altına alarak ölüme gönderen, sivilleri yerinden yurdundan eden ve kurduğu hapishanelerde kendisine mualefet edenleri ağır işkencelerden geçiren terör örgütü PKK/PYD-YPG, Batı medyası tarafından dünyaya ''kahraman'' olarak lanse edilmeye çalışıldı/çalışıyor.

Türkiye ise gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgedeki terör yapılanmalarını temizleyerek, söz konusu bölgelerde halkın huzur içinde yaşamasını sağladı. Batı, sınır güvenliğimiz için de kaçınılmaz hale gelen operasyonların karşısında durarak teröristleri korumaya çalışırken son dönemde kurulmaya çalışılan ''katiller ittifakını'' görmezden geliyor.

Batı, yüz binlerce masumu vahşice katleden, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden katil Esed rejimi ile ele geçirdikleri bölgelerde sivil halka zulmeden teröristlerin yakınlşması karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor.