İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7691
  • ALTIN
    389.009
  • BIST100
    116018
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: En az 5 ölü
Dünya

Terör örgütü Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: En az 5 ölü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenen terör saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

HABERİN
GALERİSİ

HABERİN
VİDEOSU
AA23 Haziran 2020 Salı 14:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:35
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK’den temizlenen, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ın Tel halef köyünde bomba düzeneği kurulu bir araç infilak ettirildi.

Patlama sonucu, en az 5 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çok sayıda dükkan ve iş yeri zarar gördü.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

MSB: EN AZ 5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. denildi.

Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu, sayıları artınca 2 ailenin de yüzünü güldürdü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.