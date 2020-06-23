AA 23 Haziran 2020 Salı 14:12 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK’den temizlenen, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ın Tel halef köyünde bomba düzeneği kurulu bir araç infilak ettirildi.



Patlama sonucu, en az 5 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Çok sayıda dükkan ve iş yeri zarar gördü.



Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

MSB: EN AZ 5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. denildi.