Terör örgütü yandaşlarından Avusturya'da provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Terör örgütü PKK yandaşları, AGİT'in toplantı ve konferans salonu olarak kullandığı Hofburg Sarayı'nın bir parçası olan binanın dış cephesine projektörle yansıttığı ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonda bulundu.

Binaya "AGİT talep ediyor: 'Şimdi adil seçim' ve "Erdoğan cehennemde yan. Diktatörü devirin" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parçalanmış bir portresini yansıtan terör örgütü PKK yandaşları, bu görüntüyü binanın önündeki AGİT bayraklarını da kullanarak sosyal medyada paylaştı.

Terör örgütü PKK yandaşları bu provokatif eylemlerini Avusturya Haber Ajansının (APA) ücretsiz metin paylaşma servisi üzerinden de paylaştı.

