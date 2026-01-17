İSTANBUL 6°C / 1°C
Dünya

Suriye ordusu Rakka'ya girdi! Stratejik kente ilerleme başladı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin çekilmesinin ardından Deyr Hafir'de kontrolü sağladı. Meskene'ye ulaşan ordu, Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan'ı da kontrol altına aldı. Açıklamada birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG/SDG'ye yönelik operasyon başlattı. İlk birlikleri gönderen ordu, YPG/SDG unsurlarının çekilmesiyle kısa sürede bölgede kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir'de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

SURİYE ORDUSU HALEP'İN DOĞUSUNDAKİ MESKENE'YE ULAŞTI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu.

Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.

SURİYE ORDUSU RAKKA'YA GİRDİ

Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12.51 Suriye ordusu Rakka'ya girdi. Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan da kontrol altına alındı.

12.28 Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Meskene beldesinde askeri devriyeyi hedef aldığını, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11.53 Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.

11.01 Suriye ordusu, Halep doğusunda yer alan Deyr Hafir'i kontrol altına alırken YPG/SDG, Meskene'den çekilmeye devam ediyor.

09.42 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu.

02.02 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat'ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu.

01.53 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmesi, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e bağlı köylerde sevinç gösterilerine yol açtı.

01.06 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

00.06 Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.

