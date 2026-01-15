Terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'den kaçmayı başaran Suriyeli siviller, örgütün on binlerce kişinin bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini belirtti.

Siviller, uluslararası toplumdan örgüte baskı yapılarak insanların güvenli şekilde bölgeden çıkarılmasına yardımcı olunmasını talep etti.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir-Meskene hattında terör örgütü YPG/SDG unsurlarına yönelik operasyona hazırlanırken, sivillerin güvenli tahliyesi için açtığı insani koridordan vatandaşların çıkışını bekliyor.

YPG/SDG çıkışları kapatırken, bazı siviller alternatif noktalardan kaçmak suretiyle, evlerine operasyon sonrasında dönmek üzere bölgeden ayrılıyor.

Aracını tarlaların arasından sürerek ailesiyle birlikte bölgeden kaçmayı başaran Muhammed Ebu Musa, tedavi için geldiği Deyr Hafir'de geceyi geçirmek zorunda kaldıklarını, gece boyunca bombardımanın sürdüğünü ve psikolojilerinin altüst olduğunu anlattı. Halep'teki bir yakınının taziyesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Ebu Musa, Malikiye tarafındaki toprak yolu kullanarak bölgeden ayrılabildiklerini ve yardım görevlilerinin desteğiyle güvenli alana ulaştıklarını söyledi.

Eşi ve dört çocuğuyla Deyr Hafir'den kaçmayı başaran 45 yaşındaki Fetayim Melluş da YPG/SDG'nin sivillerin bölgeden çıkışına izin vermediğini ifade etti. Çok sayıda kişinin ayrılmak istemesine rağmen engellendiğini belirten Melluş, nereye gideceklerini bilmediklerini, evlerini ve tüm eşyalarını geride bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bölgeden ayrıldıktan sonra psikolojik olarak rahatladıklarını kaydeden Melluş, hâlâ çok sayıda sivilin Deyr Hafir'de mahsur kaldığını vurguladı.

Melluş'un eşi 72 yaşındaki Ahmed Hayik ise YPG/SDG'nin yollara barikatlar kurarak araç ve yaya geçişlerini tamamen engellediğini söyledi. Hayik, ailesiyle birlikte arka taraftaki tarlalardan dolanarak ilerlemek zorunda kaldıklarını, aracın engebeli arazide güçlükle ilerlediğini ifade etti.

Deyr Hafir'den kaçmayı başaran Mustafa el-Hassun da örgütün silah zoruyla sivilleri bölgede tutmaya çalıştığını belirtti. Hassun, YPG/SDG mensuplarının kendilerine silah doğrultarak "ya burada kalırsınız ya da vururuz" şeklinde tehditlerde bulunduğunu, bu nedenle ailesiyle birlikte kaçak yollardan çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bölgeden ayrılmak isteyen çok sayıda ailenin olduğunu ifade eden Hassun, bu ailelerin YPG/SDG tarafından öldürülme korkusuyla çıkış yapamadığını, kullandıkları güzergahların mayınlarla dolu olduğunu ve sabah yola çıkarken de ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Hassun, amaçlarının hükümetin kontrolündeki güvenli bir bölgede yaşamak olduğunu, bunun Münbiç, Halep ya da başka bir yer olabileceğini dile getirdi.

Bir diğer sivil Bilal Hassun ise devletin bölgeyi askeri bölge ilan ederek insani çıkış ve tahliyeler için güzergah belirlediğini, ancak YPG/SDG'nin bu yolları kapattığını ve sivillerin hükümet kontrolündeki bölgelere geçişine izin vermediğini söyledi. Hassun, havaalanı tarafına kaçak yollarla geldiklerini, bu süreçte kontrol noktalarından geçmek ve tehlikeli, mayınlı güzergahları kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Hâlen Deyt Hafir'de çıkış bekleyen binlerce sivilin bulunduğunu belirten Hassun, insani durumun son derece kötü olduğunu ve uluslararası yardım kuruluşlarının acil müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Terör örgütü YPG'den kirli adım

MSB'den İran ve Suriye açıklaması: İhtiyaç halinde tedbirler hayata geçirilecek

Irak TV'sinin yayınlamadığı röportajda söyledi: Türkiye ile sorunları olan örgütle mi koruyacağız?