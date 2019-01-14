İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,519
  • 6,335
  • 229.393
  • 90.798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde bir beldeyi daha DEAŞ'tan aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yardımıyla Şiife beldesini terör örgütü DEAŞ'tan aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, son bir haftadır koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şiife beldesini ele geçirdi.

DEAŞ'ın Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı.

Deyrizor'da son durum

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

Poroşenko: Bayraktar için imzalar atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Pentagon savaş planı talebinde bulundu

Pentagon savaş planı talebinde bulundu

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA