Terör örgütü YPG/PKK, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Deyrizor'da DEAŞ'ın elinde tuttuğu iki bölgeyi daha işgal etti Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde iki bölgeyi daha ele geçirdi. Terör örgütü DEAŞ'ın ilde elinde tuttuğu belde sayısı üçe düştü.