19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2319
  • 6,9875
  • 257.003
  • 88.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 7 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde örgüt karşıtı gösterilerin devam ettiği Şıhayl ilçesinde 7 sivili öldürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK üyeleri, örgüt karşıtı gösterilerin düzenlendiği Şıhayl ilçe merkezinde gece saatlerinde etrafa rastgele ateş açarak 6 sivili katletti.

Sabah saatlerinde yeniden toplanan kalabalığa ateş açan YPG/PKK'lılar, bir sivili daha öldürdü.

Olayların ardından örgütün ilçedeki sözde karargahını ateşe veren bölge halkı, sokaklarda da lastikler yakarak yolları kapattı.

Olaylar sırasında terör örgütüne ABD'ye ait savaş uçaklarının da havadan destek verdiği öğrenildi.

İlçede gerginlik devam ediyor.

Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsallarında YPG/PKK işgalindeki bazı bölgelerde, örgütün çıkarılan petrole el koymasına ve yolsuzluklarına karşı tepki amacıyla 25 Nisan'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Belediyeden skandal hareket! Şehit yakınlarını işten çıkardılar

Datça'da ilk kez görüldü... Şaşırtıyor

Datça'da ilk kez görüldü... Şaşırtıyor

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Yeni protez bacağıyla dans etti, mutluluğunu milyonlar izledi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi
 

POPÜLER HABERLER

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA