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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Haseke ilinin güneyinde bulunan Şeddadi ilçesinde 50'ye yakın genci terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle alıkoydu. Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, 'Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur.' diye konuştu.

AA13 Mart 2022 Pazar 13:30 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 13:45
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AA muhabirinin Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar el-Asad, YPG/PKK'lı teröristlerin, dün Haseke'nin güneyinde gençleri alıkoymaya başladığını belirtti.

El-Asad, YPG/PKK'nın, Şeddadi'nin merkezi ile Hariri, Hamadaniyye, Arişe, Reşidi, Tarkiye ve Tel Şayer köylerinde 50'ye yakın genci alıkoyduğunu kaydetti.

Alıkonulan gençlerin, Arap nüfusun yoğun bulunduğu yerleşimlerden seçildiğini söyleyen el-Asad, YPG/PKK'nın alıkoymalara gerekçe olarak "gençlerin DEAŞ'lı olduğunu" gösterdiğini aktardı.

Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, "Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur." diye konuştu.

  • Terör örgütü YPG/PKK
  • Haseke
  • suriye

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