İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6789
  • EURO
    19,8278
  • ALTIN
    1078.3
  • BIST100
    5447.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü YPG/PKK kirli yüzünü yine gösterdi: 14 yaşındaki çocuk dağa kaçırıldı!
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK kirli yüzünü yine gösterdi: 14 yaşındaki çocuk dağa kaçırıldı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de Halep il merkezinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı bildirildi.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Terör örgütü YPG/PKK kirli yüzünü yine gösterdi: 14 yaşındaki çocuk dağa kaçırıldı!
ABONE OL

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de "SDG" adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksud Mahallesi'nden 10 Aralık'ta L.O'yu kaçırdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütünün Afrin doğumlu 14 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği belirtildi.

Terör örgütü, kaçırdığı gençler ile çocukları genellikle silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/YPG'li teröristler bu ay içinde Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinden de 15 yaşındaki 2 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna katmıştı.

- 2021'de 221 çocuğu kaçırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.

  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.