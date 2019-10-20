Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

YPG/PKK TAHRİP ETTİĞİ HASTANE ÖNÜNE TERÖRİSTBAŞI POSTERİ ASMIŞ

Bina içindeki çekimlerde hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edilirken, hastanenin bazı servislerinin içindekilerle ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği dikkati çekti.

Diğer taraftan, ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat'ın doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde örgütün kullandığı teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri çıkıyor.