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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'dan Suriye'de katliam: 67 kişi işkenceyle öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de sivil katliamlarına devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütünün Suriye'de son 5 yılda alıkoyduğu kişilerden en az 67'sini işkenceyle öldürdüğünü açıkladı.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:36
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Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivillere yönelik işlediği suçlara dair bir rapor yayımladı.

Ağın raporunda, Suriye'deki iç savaşta YPG/PKK'lı teröristlerin 2016'dan bu yana 1'i çocuk, 2'si kadın en az 67 kişiyi işkenceyle öldürdüğü kaydedildi.

Terör örgütünün işkencelerinde intikam izlerinin yer aldığı ifade edilen raporda, alıkonulan kişilere çeşitli işkencelerin uygulandığı vurgulandı.

Son 6 ayda en az 6 kişinin örgütün işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, örgütün cezaevlerinde alıkonulan en az 3 bin 417 kişinin akıbeti hakkında haber alınamadığı kaydedildi.

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