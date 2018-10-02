Dünya Süryaniler Konseyi, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı'da bir Süryaniyi alıkoyduğunu duyurdu Dünya Süryaniler Konseyi, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde bir sivili, sosyal medyada aleyhinde paylaşım yaptığı iddiasıyla alıkoyduğunu bildirdi.