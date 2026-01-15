Terör örgütü YPG/SDG'den Halep'te yeni engel: Siviller güvenli çıkış arıyor

Suriye ordusunun, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için devreye soktuğu insani koridor, bu sabah açıldı.



Geçici olarak tahliye edilmek isteyen binlerce sivil, sabahın erken saatlerinde YPG/SDG'nin işgalindeki Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde yollara düştü.



Öte yandan Suriye ordusunun olası operasyonunda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen terör örgütü, bölge halkının tahliyesini engelliyor.

Terör örgütü mensuplarının, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapattığı görüldü.

Ayrıca M15 kara yolunun birçok yerinin el yapımı patlayıcılarla tuzaklandığı bildiriliyor. Hal böyle olunca tahliye edilmek isteyen binlerce sivil yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Kadın ve çocukların da olduğu binlerce sivil, terör örgütünün engellemelerine rağmen operasyonlar bitinceye kadar güvenli bölgelere geçici olarak tahliye edilmek için güvenli çıkış yolları arıyor.

Deyr Hafir'in kuzeyindeki Harmel İmam Köyü üzerinden tahliyeye çalışan yüzlerce sivil, terör örgütünün daha önce bölgedeki nehir üzerinde yer alan köprüyü patlaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yaşlı, kadın ve çocukların olduğu yüzlerce sivilin Harmel İmam Köyü'ndeki yıkık köprüden karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor.

Köprünün bir kısmının yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek isteyen sivillerin uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekiyor.

Bazı sivillerin ise derme çatma sandallarla nehri geçtiği görüntülere yansıdı.

Terör örgütünün engellemeleri nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere işgal altındaki bölgelerde hâlâ binlerce sivilin sıkıştığı belirtiliyor.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.

