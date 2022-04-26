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Dünya

Terör örgütünden iddia: Birçok Wagner askerini yakaladık

Terör örgütü El Kaide'nin Sahel kolu, Mali'de birçok Wagner askerini yakaladığını öne sürdü.

AA26 Nisan 2022 Salı 08:32 - Güncelleme:
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Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'in (JNIM) propaganda organı Al Zallaka'da, JNIM'in Mali ordusuyla çalışan birçok Wagner askerini yakaladığı iddia edildi.

Açıklamada, Wagner askerlerinin, nisanın ilk haftası Moura köyünde Mali ordusuyla 5 gün boyunca yürüttüğü operasyonlarda birçok sivili öldürdüğü belirtildi.

Böylece El Kaide, ilk kez Wagner askerlerinin Mali'deki varlığına ilişkin açıklama yapmış oldu.

Mali'deki askeri yönetim ise ordunun Wagner grubuyla iş birliği yaptığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddediyor.

- MALİ ORDUSU 300 SİVİLİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler, bağımsız bir soruşturma için köye erişim istese de Malili yetkililer bu teklifi kabul etmiyor.

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