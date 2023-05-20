İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütünden kurtarılan bölgede halk uyuşturucuya karşı bilinçlendiriyor
Dünya

Terör örgütünden kurtarılan bölgede halk uyuşturucuya karşı bilinçlendiriyor

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Haseke'nin Rasulayn ilçesinde yerel kolluk kuvvetlerinden askeri polis güçleri, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halkı ve lise öğrencilerini uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler düzenledi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Terör örgütünden kurtarılan bölgede halk uyuşturucuya karşı bilinçlendiriyor
ABONE OL

PKK/YPG'lı teröristlerden temizlenen Haseke'nin Rasulayn ilçesinde, askeri polis güçlerine bağlı sağlık ofisi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde madde bağımlılığı tehlikesine dikkati çekmek amacıyla halkı bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetine katılan gönüllülerden Muhammed İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ve kırsalda duvarlara broşür astığını söyledi.

Geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla ilçedeki araç şoförlerine ve yolculara broşürler dağıtıldığını ifade eden İbrahim, aynı zamanda evlere ve dükkanlara kitapçıklar verildiğini belirtti.

Askeri polis teşkilatına bağlı Sağlık Ofisi Saha Koordinatörü İman El-isa da askeri polis ile Rasulayn Yerel Meclisinin Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme kampanyası yürütüldüğünü anlattı.

El-isa, "Uyuşturucuyla tanışma en fazla 15-19 yaşlarında olduğu için lise öğrencilerine odaklandık. Sınıflarda bağımlılığın yol açtığı bedensel ve ruhsal sorunları ile sosyal ve ekonomik sıkıntıları anlattık." şeklinde konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.