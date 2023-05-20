Terör örgütünden kurtarılan bölgede halk uyuşturucuya karşı bilinçlendiriyor

PKK/YPG'lı teröristlerden temizlenen Haseke'nin Rasulayn ilçesinde, askeri polis güçlerine bağlı sağlık ofisi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde madde bağımlılığı tehlikesine dikkati çekmek amacıyla halkı bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.



Farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetine katılan gönüllülerden Muhammed İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ve kırsalda duvarlara broşür astığını söyledi.

Geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla ilçedeki araç şoförlerine ve yolculara broşürler dağıtıldığını ifade eden İbrahim, aynı zamanda evlere ve dükkanlara kitapçıklar verildiğini belirtti.

Askeri polis teşkilatına bağlı Sağlık Ofisi Saha Koordinatörü İman El-isa da askeri polis ile Rasulayn Yerel Meclisinin Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme kampanyası yürütüldüğünü anlattı.



El-isa, "Uyuşturucuyla tanışma en fazla 15-19 yaşlarında olduğu için lise öğrencilerine odaklandık. Sınıflarda bağımlılığın yol açtığı bedensel ve ruhsal sorunları ile sosyal ve ekonomik sıkıntıları anlattık." şeklinde konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.