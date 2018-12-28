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Terör örgütünün iddialarına ÖSO'dan jet yanıt: Hazırız

Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG'nin katil Esed rejimi ile birlikte yürüttüğü propagandanın hemen akabinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) harekete geçti. Bir bildiri yayımlayan ÖSO, “Hazırız” mesajı verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG'nin işgal ettiği Münbiç'i katil Esed rejimine bıraktığı yalanını söylemesinin ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bir bildiri yayımlayarak harekata hazır olduklarını açıkladı.
 
ÖSO'nun yayımladığı bildiride, "Türk ordusuyla birlikte omuz omuza Münbiç operasyonuna başlamaya tam bir şekilde hazırız. Operasyon çok yakında başlayacak. Münbiç'teki terör unsurlarına son verilecek." ifadelerine yer verildi.
 
Sevkiyat devam ediyor
 
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun Münbiç ile Fırat'ın doğusu için operasyon hazırlıkları son sürat devam ediyor.
 
Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan askeri sevkiyatlar peş peşe Suriye sınırından içeri gönderilmeye devam ediyor.

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