Terör saldırısında 8 askerini kaybeden Pakistan'dan Afganistan'a çağrı

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, dünkü saldırı anımsatılarak, 10 kişilik terörist grubunun Bannu bölgesinde bir askeri yerleşkeye girmek istediği ve çıkan çatışma sonucu teröristlerin yerleşkeye patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

8 askerin hayatını kaybettiği saldırının Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Hafız Gül Bahadır" grubu tarafından düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Pakistan sürekli olarak endişelerini Afganistan'a iletmektedir. Afganistan topraklarının teröristler tarafından kullanılmasını reddediyor ve bu tarz durumlara karşı etkili adımların atılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği yetkilisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilerek, "Afganistan hükümetinden Bannu saldırısı faillerinin soruşturulmasını ve bunlara karşı hemen, güçlü ve etkili adım atmasını talep ediyoruz. Bu saldırılar bölgenin barış ve güvenliğine zarar veren tehditlerdir." denildi.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı. İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.