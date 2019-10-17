22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8903
  • 6,5399
  • 282.069
  • 94284.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör yandaşları bunu da yaptı! Harekat aleyhine manipülasyon için 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen 'Filistinli cesur kız' Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

2020 yılında kamuya alınacak personel sayısı belli oldu

2020 yılında kamuya alınacak personel sayısı belli oldu

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA