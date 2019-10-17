Terör yandaşları bunu da yaptı! Harekat aleyhine manipülasyon için 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen 'Filistinli cesur kız' Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.