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Dünya

Terörist elebaşı İsveç'te muhatap alınmadı

Terör örgütü PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, Stockholm'de kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulamadı.

26 Ağustos 2022 Cuma 07:34 - Güncelleme:
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Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, Türkiye karşıtı lobi yapmak için bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de muhatap alınmadı.

Terör örgütü lobilerinin davetlisi olarak 1 haftadır İskandinavya ülkelerini gezen Ömer İsveç'te kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulamadı.

Türkiye düşmanı terör sevici Kürdo Baksi'nin ağırladığı Ömer, 19 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da, Norveç Dışişleri yetkilileri ile görüşmüştü.

Ömer, Norveç yetkililerinden, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye ile NATO anlaşmasını bozmaları için baskı yapılmasını istemişti.

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